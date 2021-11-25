В Днепре загорелась девятиэтажка: из огня спасатели вывели маму с ребенком, есть пострадавшие (видео)

В Днепре загорелась девятиэтажка: из огня спасатели вывели маму с ребенком, есть пострадавшие (видео)

Происшествие обошлось без человеческих жертв, но с порчей имущества.

В Днепре 25 ноября произошло несколько серьезных пожаров: горела девятиэтажка на Слобожанском проспекте, а также высотка на Запорожском шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как выяснилось, пожар произошел в одной из трехкомнатных квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома. Огонь на площади в 30 "квадратов" уничтожил домашние вещи. С места происшествия спасатели немедленно эвакуировали маму с ребенком – их передали медикам.

“К счастью, все обошлось, их жизни ничего не угрожает и в госпитализации они не нуждаются. Еще одни жители соседней квартиры, мужчина 1960 года и девушка 2003 года рождения, самостоятельно покинули задымленный подъезд. Они госпитализированы в Днепровскую городскую клиническую больницу № 4 с предварительным диагнозом: "отравление продуктами горения", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно привело к пожару, будут устанавливать правоохранители.

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