В Днепре "заминировали" городское предприятие: эвакуировали почти сотню человек

Специалисты обследовали территорию предприятия, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили.
В Днепре на улице Ударников днем 4 февраля неизвестные заминировали одно из промышленных предприятий города. Из помещений экстренно эвакуировали около сотни человек.
Об этом пишет "Днепр оперативное".
Как стало известно, информация о возможной бомбе поступила на электронную почту предприятия. Примечательно, что письмо пришло на английском языке. На место сразу отправили правоохранителей, взрывотехников, спасателей и кинологов с собаками. Из помещений эвакуировали около 70 человек.
Специалисты обследовали территорию предприятия, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили. Кто именно решил “пошутить”, пока что неизвестно.
Напомним, что в Харькове СБУ задержала IT-специалиста, который в декабре прошлого года заминировал около 14 объектов городской инфраструктуры.
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