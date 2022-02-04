В Днепре "заминировали" городское предприятие: эвакуировали почти сотню человек

В Днепре "заминировали" городское предприятие: эвакуировали почти сотню человек

Специалисты обследовали территорию предприятия, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили.

В Днепре на улице Ударников днем 4 февраля неизвестные заминировали одно из промышленных предприятий города. Из помещений экстренно эвакуировали около сотни человек.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

Как стало известно, информация о возможной бомбе поступила на электронную почту предприятия. Примечательно, что письмо пришло на английском языке. На место сразу отправили правоохранителей, взрывотехников, спасателей и кинологов с собаками. Из помещений эвакуировали около 70 человек.

Специалисты обследовали территорию предприятия, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили. Кто именно решил “пошутить”, пока что неизвестно.

Напомним, что в Харькове СБУ задержала IT-специалиста, который в декабре прошлого года заминировал около 14 объектов городской инфраструктуры.

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