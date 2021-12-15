В Днепре "заминировали" школу: из здания эвакуировали почти 600 человек

В Днепре "заминировали" школу: из здания эвакуировали почти 600 человек

Бомбу в общеобразовательном заведении так и не нашли.

В Днепре днем, 15 декабря, неизвестные "заминировали" общеобразовательную школу №111, расположенную на проспекте Героев.

Об этом пишет "Информатор".

Как выяснилось, о том, что в здании “бомба”, работники школы узнали по электронной почте — именно туда пришло письмо с угрозой. После чего администрация учреждения связалась с полицией.

Буквально через несколько минут на место прибыли спасатели, правоохранители, медики, взрывотехники и кинологи с собаками. Из школы эвакуировали 530 детей и 53 работников.

Обследовав здание, каких-либо опасных для жизни предметов взрывотехники не нашли. Сейчас стражи порядка устанавливают “телефонного террориста”.

Напомним, что в Днепре из детсада сбежала 4-летняя девочка.

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