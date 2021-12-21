В Днепре "заминировали" школу, рядом с которой нашли окровавленные тела двух мужчин

Из помещений сразу эвакуировали детей и весь персонал.
В Днепре из школы №131, где утром 21 декабря обнаружили окровавленные тела двух мужчин, эвакуировали детей. На месте работают спасатели и правоохранители.
Об этом пишут в телеграмм-канале гуманитарного департамента горсовета.
Как стало известно, о возможной бомбе в помещении школы спасателям сообщили неизвестные. Из помещений сразу были эвакуированы дети и весь персонал.
На место происшествия отправили милиционеров, медиков, наряд ГСЧС, а также взрывотехников и кинологов с собаками.
“За такие "шутки" предусмотрена уголовная ответственность. Такое деяние наказывается статьей №259 (“Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан”) УК Украины и предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет”, — подчеркнули в департаменте.
Напомним, что в Николаеве нашли мертвой 13-летнюю школьницу.
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