Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Днепре "заминировали" школу, рядом с которой нашли окровавленные тела двух мужчин

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре "заминировали" школу, рядом с которой нашли окровавленные тела двух мужчин

Информатор

Из помещений сразу эвакуировали детей и весь персонал.

В Днепре из школы №131, где утром 21 декабря обнаружили окровавленные тела двух мужчин, эвакуировали детей. На месте работают спасатели и правоохранители.

Об этом пишут в телеграмм-канале гуманитарного департамента горсовета.

Как стало известно, о возможной бомбе в помещении школы спасателям сообщили неизвестные. Из помещений сразу были эвакуированы дети и весь персонал.

На место происшествия отправили милиционеров, медиков, наряд ГСЧС, а также взрывотехников и кинологов с собаками.

“За такие "шутки" предусмотрена уголовная ответственность. Такое деяние наказывается статьей №259 (“Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан”) УК Украины и предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет”, — подчеркнули в департаменте.

Напомним, что в Николаеве нашли мертвой 13-летнюю школьницу.

Читайте также:

Что делать, когда дети сами дома, а в квартиру ломятся незваные гости: разговор с экспертом

Что делать, когда дети сами дома, а в квартиру ломятся незваные гости: разговор с экспертом
Следующая публикация