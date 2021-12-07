В Днепре "заминировали" школу, в которой ученик седьмого класса брызнул девочке в лицо из газового баллончика

На месте работают взрывотехники и кинологи.
В Днепре неизвестные "заминировали" школу, в которой накануне семиклассник брызнул в лицо девочке из газового баллончика.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Так, неизвестные сообщили о "бомбе" в школе №130, расположенной на жилом массиве Победа. На место оперативно прибыли правоохранители, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики. Из учебного заведения эвакуировали детей и персонал.
Действительно ли в помещении находится взрывное устройство, пока неизвестно.
Напомним, что 6 декабря в Харькове неизвестные сообщили в полицию о заминировании шести городских школ. Из помещений сразу были эвакуированы все люди. Но потом стало известно, что никаких бомб там не было.
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