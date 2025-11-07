В Днепре запретили русскоязычный контент

Русскоязычный контент запрещен в городе Днепре решением горисполкома / © ТСН.ua

В городе Днепре введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Как сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская, соответствующее решение принял исполком горсовета.

По ее словам, запрет направлен на защиту украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоление последствий длительной русификации.

«До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской громады запрещается», — указано в решении.

Елена Ивановская назвала это решение примером гражданской ответственности.

«Такое решение давно назрело, ведь публичное использование русского языка в культурном пространстве воспринимается гражданами как неуважение к памяти погибших защитников Украины и морально неприемлемо в условиях полномасштабной войны. Это вопрос национальной безопасности, достоинства и памяти о жертвах российской агрессии», — подчеркнула она.

Напомним, ранее Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отметила, что в Украине растет количество граждан, которые снова используют русский язык в быту, несмотря на полномасштабную войну.