В Днепре завершилась спасательная операция на месте ракетного удара: количество жертв снова возросло

Количество жертв российского ракетного удара по Днепру возросло до 16 человек.

Последствия вражеской атаки по Днепру 2 июня

Последствия вражеской атаки по Днепру 2 июня

В Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте российского ракетного удара по жилому кварталу. По обновленным данным, в результате атаки погибли 16 человек, еще 42 получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Среди пострадавших — четверо детей. В больницах остаются трое детей и 21 взрослыйВсем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Вражеская атака по Днепру 2 июня — последние новости

Напомним, 2 июня российская армия осуществила массированную атаку на Днепр, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате удара погибли люди, в городе зафиксированы значительные разрушения.

Среди жертв атаки — двое детей: мальчик 2023 года рождения и 8-летний ребенок. Как сообщила корреспондент ТСН Ольга Павловская, утром спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка, а затем под завалами нашли 8-летнего мальчика и его мать. По ее словам, из всей семьи выжил только старший сын.

