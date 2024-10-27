В Днепре завершили поисково-спасательную операцию: в городе объявили день траура

Всего в результате ракетного удара погибли 5 человек.
В Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте здания, разрушенного в результате террористической атаки со стороны российских агрессоров.
О завершении спасательной операции сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В результате ракетного удара погибли 5 человек, еще 21, из которых 4 ребенка получили ранения.
Двух человек удалось спасти из-под завалов разрушенного дома.
"Психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 32 лицам, из которых 2 ребенка. От ГСЧС на месте ликвидации последствий ракетного удара задействовано более 60 спасателей и 15 единиц техники", — говорится в сообщении.
В свою очередь на сайте Днепровского горсовета сообщается, что распоряжением главы города Бориса Филатова 27 октября будет объявлено днем траура в Днепре.
Напомним, ранее сообщалось, что момент ракетного удара по больнице в Днепре попал на камеры видеонаблюдения в медучреждении.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара.
Читайте также: