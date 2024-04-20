В Днепре завершили спасательные работы на местах ударов ракет: что известно о погибших и пострадавших

В городе погибли три человека, а пятеро — в населенных пунктах области.

Утром субботы, 20 апреля, в Днепре завершили аварийно-спасательные работы на местах "прилетов" российских ракет, по которым враг ударил по городу накануне ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Всего в результате российской атаки в Днепре погибли три человека. Двое жертв обнаружили сразу после атаки врага, а ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело мужчины.

Кроме того, 24 человека пострадали. Спасатели спасли 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС.

Всего из-за российских атак 19 апреля на Днепропетровщине погибли оси лиц, из них — два ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших тоже один ребенок.

Ракетные удары по Днепру.

Ночью 19 апреля армия РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области. Часть воздушных целей сбита. Но произошло попадание в областном центре, Кривом Роге, Павлограде и в Синельниково.

Мэр города Борис Филатов заявил, что РФ ударила по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22, которая предназначена для уничтожения авианосцев.

В "Укрзализныце" заявили, что россияне совершили целенаправленный обстрел гражданских инфраструктурных объектов "УЗ" в Днепре и областе. Есть пострадавшие железнодорожники. Погибла Оксана Стороженко – дежурная по дому локомотивных бригад.

Суббота, 20 апреля, в Днепре объявлена днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по городу минувшей ночью.

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