ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

В Днепре заявили об избиении мужчины работниками ТЦК: что говорят в полиции

Муж из Днепра заявил, что его избили сотрудники ТЦК — инцидент расследует полиция.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
ТЦК

ТЦК / © ТСН

В Днепре полиция расследует инцидент с избиением 39-летнего мужчины. Последний заявил о причастности работников ТЦК.

Об этом сообщает Полиция города Днепра.

Событие произошло в Центральном районе города. 30 апреля потерпевший обратился к правоохранителям и сообщил, что получил телесные повреждения после контакта с представителями ТЦК.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.

Скандалы с ТЦК — последние новости

В Одессе неизвестные напали на автомобиль ТЦК при перевозке военнообязанных, заблокировав его двумя машинами и разбив окна. После этого нападавшие распылили газ в салон, создав угрозу для людей внутри. Воспользовавшись ситуацией, трое мобилизованных скрылись с места происшествия.

СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК, подозреваемого в систематическом получении взяток от местного бизнесмена. За деньги чиновник обещал не мобилизовать работников предприятия и «прикрывать» их от проверок, получая списки нужных людей. Его задержали во время передачи дежурной части взятки, сейчас решается вопрос меры пресечения — грозит до 10 лет тюрьмы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
248
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie