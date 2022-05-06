В Днепре жалуются на жителей, выбивающих ковры во время тревоги (видео)

В Днепре жалуются на жителей, которые во время воздушной тревоги выбивают ковры во дворах и тем самым пугают людей.

Одно из таких видео выложили 6 мая в местном Telegram-канале.

"В городе сирена, а д*бил работает", — комментирует видео мужчина.

Отметим, что это уже не первый случай, когда днепряне выбивают ковры во время воздушной тревоги, вместо того чтобы спрятаться в укрытии. Подобные видеозаписи, снятые на жилых массивах "Победа" и "Парус", выкладывали в марте.

"Во время утренней тревоги на ж/м Парус какой-то ид**т выбивал ковер", — говорилось под видео.

Напомним, что во время воздушной тревоги необходимо спрятаться в ближайшем укрытии и не выходить до сигнала "отбой". Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

Накануне ракета оккупантов попала в железнодорожную инфраструктуру в центральной части Днепра. А сегодня, 6 мая, в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник.

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