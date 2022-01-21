В Днепре женщина написала в полицию заявление на мужчину, который сажает за руль их 8-летнего сына

В Днепре женщина написала в полицию заявление на мужчину, который сажает за руль их 8-летнего сына

В патрульной полиции пока на заявление не отреагировали должным образом.

В Днепре женщина подала иск на своего бывшего мужа, который сажал за руль автомобиля в городе их общего 8-летнего сына.

Об этом сообщают на странице поддержки женщин и детей пострадавших от домашнего насилия "Пані Патронеса".

Сообщается, что мать мальчика обнаружила у него в вайбере сообщение от отца, где он запечатлел, как сын сидит за рулем авто на коленях у отца и несется по улицам Днепра.

После событий, зафиксированных на видео, женщина обратилась с заявлением в патрульную полицию, но, по словам активистов организации, ей ответили, что отца не будут наказывать, а только могут провести с ним профилактивную беседу.

"За нарушение правил перевозки ребенка в авто, за передачу права управления транспортным средством малолетнему ребенку – беседу. Мы разочарованы и возмущены. И очень надеемся на должное реагирование полиции на такие социальноопасные проделки", — возмутились активисты.

Напомним, что обвиняемый в смертельном ДТП из Infiniti в Харькове, 16-летний Николай Х. во время заседания в разговоре с адвокатом якобы назвал "долбо***ами" участников процесса, в том числе потерпевших.

Читайте также: