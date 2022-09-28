В Днепре женщина оставила на улице своего 8-месячного ребенка

В Днепре женщина оставила на улице коляску со своим 8-месячным ребёнком, а сама ушла.

В Днепре женщина оставила на улице 8-месячного ребенка. Маленькую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Инцидент произошел на улице Калиновой в Амур-Нижнеднепровском районе города. Там граждане заметили коляску с маленьким ребенком в ней. Однако мамы девочки рядом не было.

“Работники ювенальной превенции города установили мать ребенка и составили в отношении нее административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Пока девочка под наблюдением врачей”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в аннексированном Крыму оккупанты уже мобилизовали около 60 тысяч мужчин.

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