В Днепре женщина спасла подростка, которого били головой об стену храма трое мужчин

В Днепре женщина спасла подростка, которого били головой об стену храма трое мужчин

В полиции открыли уголовное производство.

В Самарском районе Днепра трое наркозависимых избили 15-летнего подростка. За парня вступилась прохожая и вызвала полицию.

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Об этом в соцсети рассказала адвокат Юлия Сегеда.

"23 июня около 12.00 возле Свято-Покровского храма трое местных наркозависимых избили 14 летнего ребенка. Били жестоко. Двое держали, третий бил, причем бил головой о стену. Отбили парня реально храбрая женщина, которая проходила мимо и которая потом настаивала что хочет дать полиции показания, а полиции они не особенно были нужны. А потом еще избили отца мальчика, который пришел за сына заступиться ", — сообщила Юлия Сегеда.

По ее словам, правоохранители не слишком обеспокоились избиением ребенка, и она не уверена, что пострадавшему подростку и его отцу дали направление на СМЭ для фиксации телесных повреждений.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области по факту избиения подростка открыли уголовное производство.

"По факту избиения 15-летнего парня в Самарском районе Днепра открыто уголовное производство по ст 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь полиции области Анна Старчевская.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области мужчина избил подростка. Пострадавшего доставили в больницу.

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