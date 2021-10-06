В Днепре женщина по велению "голосов" сожгла в квартире 100 тысяч гривен

В Днепре женщина по велению "голосов" сожгла в квартире 100 тысяч гривен

Женщину госпитализировали в больницу.

"Голос" в голове сказал избавиться от денег. В Днепре женщина сожгла почти 100 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".

Как стало известно, инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице Кожемяки. Там 46-летняя женщина, по велению голоса из головы, разбросала в квартире вещи, разбила посуду, а также сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.

В это время в квартире находился маленький ребенок и муж женщины, который пытался ее успокоить. Сделать этого у главы семьи не получилось. На место происшествия приехали правоохранители. Когда поднялись на восьмой этаж, увидели сильное задымление.

Позже для женщины вызвали бригаду медиков. Ее госпитализировали. Что именно стало причиной того, что произошло, устанавливать специалисты.

Напомним, что в Днепре мужчина напал на школьника. Гражданин попросил у него "проверить мобильный", после чего вырвал его из рук и убежал.

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