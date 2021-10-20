В Днепре женщина подралась с мужчиной, который бросил камни в лицо ее 2-летнему сыну

В Днепре женщина подралась с мужчиной, который бросил камни в лицо ее 2-летнему сыну

На место прибыли патрульные и задержали хулигана.

В Днепре подрались двое мужчин и женщина. В результате пострадали один из участников драки и 2-летний ребенок.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

В Днепре на Слобожанском проспекте между собой подрались три человека: 29-летний и 50-летний мужчины и 29-летняя женщина. Во время драки 29-летний хулиган попал камнем в лицо 2-летнего ребенка женщины, которая принимала участие в драке.

На место инцидента вызвали полицейских. До их приезда 29-летний мужчина пытался убежать, а до этого он ударил кастетом 50-летнего мужчину.

Правоохранители обнаружили у него при себе нож.

Пострадавшие от госпитализации отказались.

Напомним, что в Килии Одесской области водитель на плохой дороге умудрилась сбить собаку, а затем просто поехала дальше. Ее остановили местные жители, и конфликт закончился драка.

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