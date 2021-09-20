В Днепре женщина попала под КамАЗ и лишилась ног: момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения

В Днепре женщина попала под КамАЗ и лишилась ног: момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения

Прохожая оказалась в "слепой зоне" грузового автомобиля, когда проходила через перекресток.

В понедельник, 20 сентября, в городе Днепре произошло ужасное ДТП на перекрестке улиц Щепкина и Нигояна. Женщина попала под колеса грузового автомобиля, который протянул ее несколько метров.

Как сообщает "Днепр Оперативный", этот трагический случай попал на камеры наблюдения "Ситуационного центра".

По предварительной информации, женщина вышла на проезжую часть дороги и попала в "слепую зону" грузовика КамАЗ, которая начала движение по сигналу светофора. Водитель не заметил пешехода и поехал дальше, протянув еще несколько метров женщину под колесами.

В результате ДТП у женщины произошла травматическая ампутация обеих ног, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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Напомним, ранее вблизи Днепра на автотрассе "Борисполь — Кременчуг — Днепр — Запорожье — Роды — Мариуполь" нашли скелет женщины

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