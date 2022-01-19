В Днепре женщина посреди улицы упала на шлакоблок и скончалась

В Днепре женщина посреди улицы упала на шлакоблок и скончалась

Личность погибшей пока установить не удалось.

В Днепре прохожие нашли тело женщины. Личность погибшей установить пока не удалось.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

Как стало известно, тело женщины, на вид которой около 55 лет, обнаружили возле заброшенного здания на улице Надежды Алексеенко. Предварительно, местная жительница погибла в результате несчастного случая — она упала на шлакоблок и сильно травмировала голову.

Личность погибшей на данный момент установить не удалось.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в Киеве собака породы Кане-Корсо охраняла тело своего мертвого хозяина. К усопшему он не подпускал ни полицию, ни спасателей.

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