В Днепре женщина рукой застряла в тестомешалке: детали инцидента (фото)

Женщину, которая застряла рукой в тестомешалке, госпитализировали.
В Днепре женщина оказалась в ловушке в тестосмесительной машине — в бытовом приборе застряла рука гражданки. Ее освобождали спасатели.
Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Известно, что инцидент произошел на улице Инженерная Шевченковского района города Днепр. Оказалось, что потерпевшей является 43 летняя женщина, рука которой во время смешивания теста застряла в тестосмесительной машине.
Спасатели, которые приехали на вызов, с помощью электроножниц освободили руку женщины. После этого ее передали медикам для дальнейшей госпитализации в городскую клиническую больницу №16.
В общем женщине помогало четыре бойца ГСЧС и привлекали одну единицу техники Главного управления.
Напомним, в Сумах на улице Кооперативной посреди ночи между киосками застряла женщина.
Как сообщалось, в Павлограде Днепропетровской области ребенок застрял головой в качалке. Маленькую девочку освобождали спасатели.