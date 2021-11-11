В Днепре женщина умерла и пролежала в пустой квартире несколько недель

О случившемся правоохранителям сообщили соседи погибшей.
В Днепре женщина скончалась в своей квартире. После этого еще несколько недель к ней не могли попасть соседи.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось в одном из жилых домов на проспекте Калнышевского. Там соседи 82-летней женщины несколько недель не могли с ней связаться: старушка не выходила из своей квартиры и не отвечала на звонки. В какой-то момент местные, проходя мимо ее квартиры, начали чувствовать трупный запах.
Об этом они сообщили на место правоохранителям и спасателям, которые приехали на место, открыли дверь и вошли в квартиру, где обнаружили труп пенсионерки. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.
Известно, что женщина жила одна, а все ее родственники находятся в Российской Федерации.
Отметим, что социальные услуги от государственных соцслужб получают те пенсионеры и люди с инвалидностью, которые сами за ней обращаются. В противном случае соцслужбы не имеют права вмешиваться в частную жизнь людей, они как бы могут предложить свою помощь.
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