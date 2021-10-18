В Днепре женщина випорожнилась под "шаром желаний": ее сняла камера видеонаблюдения

Вместе с хулиганкой было еще два человека.
В Днепре на набережной женщина сходила в туалет под арт-объект "Шар желаний". Ее сняла камера видеонаблюдения.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Инцидент произошел 17 октября в 23:40 на Фестивальном причале. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина отдыхает в компании еще двух человек. Когда же ей захотелось в туалет, то она решила далеко не идти и випорожнилась просто под арт-объект. Это сняла камера наблюдения.
После этого компания из двух девушек и мужчины просто ушла.
Осторожно, видео 18+
Напомним, в центре Львова женщина ночью раскрасила бордюры в яркие цвета.
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