В Днепре женщина вместо iPhone купила на "Новой Почте" кирпич: как работает мошенническая схема

В Днепре женщина вместо iPhone купила на "Новой Почте" кирпич: как работает мошенническая схема

Правоохранителям сотрудники почты объяснили, что не проверяют посылку перед отправкой.

В Днепре женщине вместо оригинального iPhone продали кирпич. Товар гражданке пришел на "Новую Почту", она его оплатила, а когда открыла коробку — опешила.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, женщина в одном из Телеграмм-каналов присмотрела себе недорогой iPhone 12 Pro Max — цена на него была указана ниже рыночной. Товар мошенники отправили женщины наложенным платежом по "Новой Почте".

Когда женщина пришла в отделение, работники вынесли ей товар, однако ознакомиться с ним перед оплатой она не могла, так как "телефон" якобы лежал в заводской коробке. Если же ее открыть и не купить товар — его ценность упадет и продать его "реализаторы" со временем смогут как уже бывший в использовании.

"После оплаты мы забираем товар, отходим в зону вскрытия. И долго пытаемся открыть упаковку телефона. Коробку смогли открыть только способом "порвать", потому что ее склеили изнутри. Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками", — рассказала жертва мошенничества Мария.

Позже сотрудники "НП" заявили правоохранителям, что не проверяют посылки перед отправкой. Поэтому в подлинности товара удостовериться не могут.

Как не стать жертвой аферистов?

В первую очередь — не вестись на низкие цены. Мошенники всегда наживаются на доверчивых людях и зарабатывают деньги, продавая "воздух".

Мошенники всегда наживаются на доверчивых людях и зарабатывают деньги, продавая "воздух". Покупать товар только через проверенных реализаторов.

Анализировать сайты, страницы в социальных сетях и мессенджерах.

Знакомиться с отзывами. Желательно заказывать товар у тех продавцов, с которыми уже работали ваши знакомые.

Напомним, что в Волынской области женщина заказала в Интернете "магические" амулеты, которые оказались дешевой бижутерией.

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