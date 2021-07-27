В Днепре женщина вместо iPhone купила на "Новой Почте" кирпич: как работает мошенническая схема

Правоохранителям сотрудники почты объяснили, что не проверяют посылку перед отправкой.
В Днепре женщине вместо оригинального iPhone продали кирпич. Товар гражданке пришел на "Новую Почту", она его оплатила, а когда открыла коробку — опешила.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, женщина в одном из Телеграмм-каналов присмотрела себе недорогой iPhone 12 Pro Max — цена на него была указана ниже рыночной. Товар мошенники отправили женщины наложенным платежом по "Новой Почте".
Когда женщина пришла в отделение, работники вынесли ей товар, однако ознакомиться с ним перед оплатой она не могла, так как "телефон" якобы лежал в заводской коробке. Если же ее открыть и не купить товар — его ценность упадет и продать его "реализаторы" со временем смогут как уже бывший в использовании.
"После оплаты мы забираем товар, отходим в зону вскрытия. И долго пытаемся открыть упаковку телефона. Коробку смогли открыть только способом "порвать", потому что ее склеили изнутри. Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками", — рассказала жертва мошенничества Мария.
Позже сотрудники "НП" заявили правоохранителям, что не проверяют посылки перед отправкой. Поэтому в подлинности товара удостовериться не могут.
Как не стать жертвой аферистов?
- В первую очередь — не вестись на низкие цены. Мошенники всегда наживаются на доверчивых людях и зарабатывают деньги, продавая "воздух".
- Покупать товар только через проверенных реализаторов.
- Анализировать сайты, страницы в социальных сетях и мессенджерах.
- Знакомиться с отзывами. Желательно заказывать товар у тех продавцов, с которыми уже работали ваши знакомые.
Напомним, что в Волынской области женщина заказала в Интернете "магические" амулеты, которые оказались дешевой бижутерией.