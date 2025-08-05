В Днепре женщина выбросила новорожденного в пакете на улицу

Игрушка / © pixabay.com

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В Днепре на одной из улиц мужчина нашел в пакете новорожденного с плацентой. Прибывшие по вызову полицейские стабилизировали состояние мальчика, зафиксировали пуповину и вызвали медиков.

Об этом сообщили "Суспільне" и Телеграмм-канал "Днепр Оперативный" .

Старшая офицерша по коммуникациям Днепровского районного отдела полиции №2 Анна Пономаренко добавила, что младенца госпитализировали в детскую больницу.

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Правоохранители установили, что мать мальчика – это местная жительница. Жители двора, где нашли ребенка, рассказали "Общественному, ребенок лежал под лавкой. По их словам, роженица, возможно, не из местных

Следователи открыли уголовное производство по статье "оставление в опасности". Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Кропивницком 14-летняя девушка родила младенца. Отца ребенка наказали. По данным суда, мужчина с марта по ноябрь 2024 регулярно занимался сексом с 14-летней девушкой. Взрослый знал о возрасте несовершеннолетней, но его это не остановило.