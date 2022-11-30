В Днепре женщина выпала из маршрутки на ходу: она переехала ей ногу (фото)

Пассажирку забрали в больницу.
В Днепре женщина выпала из задней двери маршрутки №146 во время движения. Автомобиль переехал ей ногу.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.
Известно, что маршрутка двигалась по проспекту Ивана Мазепы. Водитель не увидел, что женщина выпала, и переехал ей ногу задним колесом.
У пострадавшей медики диагностировали перелом ноги. "Скорая" забрала ее в больницу. Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.
Напомним, в "Аквариуме" в Днепре из-за отключения света страдает крокодил и гибнут тропические рыбы. Света и отопления в помещении не было 48 часов. Сотрудники заведения просят украинцев о помощи.
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