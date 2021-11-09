В Днепре женщина вызвала копов, потому что мужчина дебоширил, а потом и сама устроила драку с полицейскими

Женщину и мужчину забрали в полицию.
В Днепре на правоохранителей, прибывших по вызову о семейном насилии, набросился сначала сам насильник, а затем и его "половинка".
Об этом сообщает "Репортер".
Инцидент произошел сегодня, 9 ноября, на улице Батумской.
Так, полицию вызвала женщина, которую избил мужчина. По словам заявительницы, он ударил ее и разбил губу. Правоохранители приехали по вызову и начали общаться с мужчиной, в какой-то момент тот при них снова ударил женщину в лицо.
Дебоширу предложили выйти на улицу, и он согласился. Выйдя из квартиры, он вдруг набросился на одного из находившихся на лестничном пролете правоохранителей – толкнул его, а затем ударил в челюсть. Его задержали и надели на него наручники.
В это время в квартире дебоширила женщина. Она пыталась отобрать у полицейского наручники, а потом выбежала из квартиры и забрызгала полицейского из баллончика. Заявитель также задержан.
Неадекватную парочку доставили в отделение полиции.
Напомним, что в Польше женщина и мужчина подрались из-за права управлять автомобилем, находясь вдвоем в нетрезвом состоянии. В организме 33-летней женщины обнаружили более 2,9 промилле алкоголя. Также у не было прав. Ее 42-летний спутник оказался еще пьянее. Драгер показал у него в организме более 3,6 промилле алкоголя.
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