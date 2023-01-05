В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли снять кольцо с пальца (фото)

Кольцо разрезали с помощью специального инструмента.
В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять кольцо. Палец днепрянки значительно отек, попытки самостоятельно снять украшение оказались тщетными.
Инцидент произошел вечером 4 января, сообщили в ГСЧС.
Спасатели выехали, чтобы помочь женщине. С помощью специального инструмента они осторожно разрезали кольцо и сняли его с пальца женщины.
Напомним, ранее в Херсонской области 60-летний мужчина решил надеть на свой детородный орган золотое кольцо. Но снять украшение он не смог. Пришлось вызвать скорую и ехать в больницу, чтобы разрезать кольцо.
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