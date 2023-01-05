Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли снять кольцо с пальца (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1463
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли снять кольцо с пальца (фото)

Фото: Pexels

Кольцо разрезали с помощью специального инструмента.

В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять кольцо. Палец днепрянки значительно отек, попытки самостоятельно снять украшение оказались тщетными.

Инцидент произошел вечером 4 января, сообщили в ГСЧС.

Спасатели выехали, чтобы помочь женщине. С помощью специального инструмента они осторожно разрезали кольцо и сняли его с пальца женщины.

© Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, ранее в Херсонской области 60-летний мужчина решил надеть на свой детородный орган золотое кольцо. Но снять украшение он не смог. Пришлось вызвать скорую и ехать в больницу, чтобы разрезать кольцо.

Травматическое кольцо: запорожские чрезвычайники спасли женщину от ампутации

Травматическое кольцо: запорожские чрезвычайники спасли женщину от ампутации

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1463
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация