В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы помогли снять кольцо с пальца (фото)

В Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять кольцо. Палец днепрянки значительно отек, попытки самостоятельно снять украшение оказались тщетными.

Инцидент произошел вечером 4 января, сообщили в ГСЧС.

Спасатели выехали, чтобы помочь женщине. С помощью специального инструмента они осторожно разрезали кольцо и сняли его с пальца женщины.

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, ранее в Херсонской области 60-летний мужчина решил надеть на свой детородный орган золотое кольцо. Но снять украшение он не смог. Пришлось вызвать скорую и ехать в больницу, чтобы разрезать кольцо.

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