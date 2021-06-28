В Днепре женщину, которая рвала траву черепашкам, заподозрили в том, что она "закладчица"

В Днепре женщину, которая рвала траву черепашкам, заподозрили в том, что она "закладчица"

Местная жительница жалуется, что из-за наркоторговцев не может накормить свою домашнюю любимицу.

В Днепре из-за "закладок", которые постоянно и везде размещают продавцы наркотиков, обычным людям нельзя постоять вблизи кустов или густой травы. Их сразу подозревают в том, что они "закладчики".

Об этом в соцсети рассказала днепрянка Ирина Рудковская. Женщина говорит, что каждый раз, как только на выйдет на улицу пощипать травку своей черпахе, сразу привлекает внимание прохожих. Женщина вынуждена ловить на себе косые взгляды и оправдываться, что она — не "закладчица". Женщина устала от этого, поэтому обратилась к настоящим "закладчикам".

"Я дико извиняюсь, но с вашими поисками закладок, я не могу травы нарвать своей черпашке.

Только попробую, и сразу все обращают внимание. Можно мне удостоверение какое-то, что я имею право рвать траву? ", — написала женщина.

В Сети отреагировали на пост днепрянки:

Бдительность жителей района растет с каждым днем.

Все просто, ходите за травой со своей черпашкой, тогда вопросы отпадут.

Рвите ночью, когда все спят.

Знаете, затем патрулю доказать что ты в 3:00 ночи рвал траву для черпашки, будет еще проблематичнее.

Мы так недавно с подругой в траве ключи искали, которые потеряли, говорю давай быстрее искать, а то люди подумают, что мы закладки ищем, а вечером уже будем светиться в соцсетях.

Напомним, что киевские полицейские совместно с представителями пенитенциарной службы задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в СИЗО.

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