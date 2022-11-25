В Днепре жители многоэтажки готовят на костре во дворе из-за отсутствия света (фото)

Днепряне говорят, лучше так, чем жить в "оркостане".

В Днепре жители многоэтажки на жилом массиве Калиновский-6 готовят еду на костре во дворе. Поскольку в доме стоят электрические плиты, а свет отсутствует уже которые сутки, люди используют мангал.

Соответствующее фото опубликовали местные жители в Instagram.

В комментариях днепряне поддержали друг друга и написали, что ничего ужасного в этом нет.

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"Лучше так, чем в оркостане жить! Пойду тоже мангал расчехлять)",

"Правильно, а куда деваться людям?! Я тоже думаю мангал искать, второй день на бутербродах и салатах",

"Ничего страшного! В оккупации люди сложнее живут, надо быть солидарными! Нужно будет, вообще свет и воду выключим", — написали под фото.

Фото: ХД

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что более половины жителей города уже возобновили электроснабжение. Запустили все насосные станции, на левом берегу дали воду. Над восстановлением на правом берегу работают коммунальщики.

Полный блекаут и сутки без света: Украина начинает выходить из тьмы

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