В Днепре жители одного из домов "отремонтировали" асфальт коврами (фото)

Граждане, не дождавшись помощи от коммунальщиков, решили действовать самостоятельно.
В Днепре жители одного из жилых районов попытались решить проблему с плохим дорожным покрытием с помощью ковров, прикрывших выбоины у подъезда.
Соответствующие фото во вторник, 7 декабря, появились в местном Telegram- канале.
Отмечается, что граждане, не дождавшись помощи коммунальщиков, решили действовать самостоятельно.
Огромные ямы у входа в один из подъездов жители дома скрыли за двумя старыми коврами.
Напомним:
В Херсоне дорожники бросали асфальт в лужи и трамбовали катком. Подрядчика после огласки оштрафовали.
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