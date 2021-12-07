В Днепре жители одного из домов "отремонтировали" асфальт коврами (фото)

В Днепре жители одного из домов "отремонтировали" асфальт коврами (фото)

Граждане, не дождавшись помощи от коммунальщиков, решили действовать самостоятельно.

В Днепре жители одного из жилых районов попытались решить проблему с плохим дорожным покрытием с помощью ковров, прикрывших выбоины у подъезда.

Соответствующие фото во вторник, 7 декабря, появились в местном Telegram- канале.

Отмечается, что граждане, не дождавшись помощи коммунальщиков, решили действовать самостоятельно.

Огромные ямы у входа в один из подъездов жители дома скрыли за двумя старыми коврами.

Напомним:

В Херсоне дорожники бросали асфальт в лужи и трамбовали катком. Подрядчика после огласки оштрафовали.

В Херсоне коммунальщики клали асфальт под дождем | Новости Украины

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