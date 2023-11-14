В Днепре злоумышленники на Lexus бросили гранату в авто – подробности, видео

В Днепре днем 13 ноября злоумышленники на Lexus бросили гранату в автомобиль, стоявший рядом с остановкой общественного транспорта. Взрыв возле остановки по проспекту Свободы раздался около 14:00. Один человек получил ранение.

Об этом сообщает издание "Днепр оперативный".

После нападения злоумышленники пытались скрыться с места происшествия, полицейские устроили погоню. Нападавших удалось задержать на улице Академика Белелюбского.

Вооруженный водитель забаррикадировался в салоне. Правоохранители оцепили местность и перекрыли проезд. В результате спецоперации были задержаны трое мужчин. Предварительно, среди них есть известные в городе криминальные элементы.

Также на место происшествия оперативно прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа.

По словам очевидцев, правоохранители преследовали автомобиль Lexus. Во время погони с автомобиля выбросили боевую гранату и пистолет в сторону остановки на проспекте Свободы.

Напомним, у предателя Сальдо и его супруги конфисковали все активы – список.

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