В Днепропетровской области 14-летний подросток бросил в бомбоубежище с людьми коктейль Молотова

Возгорание произошло в укрытии во время воздушной тревоги, где находились люди.
В городе Покров Днепропетровской области 14-летний подросток поджег бомбоубежище с людьми во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.
Во время воздушной тревоги юный злоумышленник бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью, от которой произошло возгорание.
Возгорание произошло в укрытии, где находились люди – преимущественно женщины и дети. В результате пожара никто не пострадал.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 14-летний местный подросток, в отношении которого суд рассматривает дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Парень задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
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