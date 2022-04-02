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В Днепропетровской области 14-летний подросток бросил в бомбоубежище с людьми коктейль Молотова

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В Днепропетровской области 14-летний подросток бросил в бомбоубежище с людьми коктейль Молотова

Национальная полиция Днепропетровской области

Возгорание произошло в укрытии во время воздушной тревоги, где находились люди.

В городе Покров Днепропетровской области 14-летний подросток поджег бомбоубежище с людьми во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

Во время воздушной тревоги юный злоумышленник бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью, от которой произошло возгорание.

Возгорание произошло в укрытии, где находились люди – преимущественно женщины и дети. В результате пожара никто не пострадал.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 14-летний местный подросток, в отношении которого суд рассматривает дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Парень задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

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