В Днепропетровской области 18-летний водитель "ВАЗа" на полной скорости влетел в дерево: его пришлось вырезать из авто

На месте происшествия работали следователи по ДТП.
В Днепропетровской области на трассе водитель легковушки на полной скорости влетел в дерево. В результате чего пострадавшего 18-летнего парня пришлось вырезать из автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Тритузное Солонянской территориальной громады Днепровского района. Там водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, влетел в кювет и на полной скорости врезался в дерево.
В результате чего боковая часть авто, со стороны кресла водителя, сильно деформировалась. Вытаскивать пострадавшего шофера прибыли спасатели, которые благодаря специальным инструментам деблокировали 18-летнего парня.
Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно. В обстоятельствах будут разбираться правоохранители.
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