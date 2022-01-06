В Днепропетровской области автокран столкнулся с легковушкой: есть жертвы

Умерли водитель и пассажир легковушки.
В Днепропетровской области, в Каменском районе, на 344 км автодороги Н-08 "Запорожье-Днепр-Борисполь" автокран "МАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mercedes-Benz.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели предварительно установили, что погибли и заблокированы в легковушке водитель и пассажир.
С помощью аварийно-спасательного оборудования чрезвычайно разрезали конструкции транспортного средства и изъяли тела 30-летнего и 27-летнего мужчин.
Обстоятельства ДТП устанавливают работники полиции.
Напомним, в Закарпатье водитель не заметил лежащего на дороге мужчину и переехал его, тот погиб в скорой.
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