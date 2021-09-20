В Днепропетровской области банда полицейских силой выбивала деньги у задержанных

Граждане были вынуждены оформлять кредиты в Интернете или занимать деньги у знакомых, чтобы "оборотни в погонах" их отпустили.
В Днепропетровской области разоблачили банду полицейских, которые выбивали из задержанных деньги.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Преступную группировку возглавлял оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции области. В банду также входили четыре его коллег.
Злоумышленники избивали задержанных, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали. Также "оборотни в погонах" в управлениях полиции "выбивали" из задержанных средства. Они запугивали подозреваемых уголовной ответственностью, давили морально, били, чтобы те заплатили им "отступные".
Одному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тыс. гривен взятки.
Если же у задержанных с собой не было нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить средства. Также предлагали оформить быстрый кредит в Интернете. Задержанных отпускали только тогда, когда получали нужные суммы.
Участникам группировки грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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