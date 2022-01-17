В Днепропетровской области больше недели ищут пропавших без вести женщину и ее двух дочерей

В Днепропетровской области больше недели ищут пропавших без вести женщину и ее двух дочерей

Женщина еще 9 января вместе со своими двумя дочерьми вышла из дома на улице Коцюбинского.

В Каменском Днепропетровской области без вести пропали 41-летняя женщина и две ее 18-летние дочери.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

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Женщина Маргарита еще 9 января вместе со своими двумя дочкам — Альбиной и Патриной Николаенко — вышла из дома на улице Коцюбинского. С тех пор они не выходят на связь с родными и близкими.

Приметы Альбины: рост около 160—165 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, темные и длинные волосы. Была одета в длинный черный пуховик, кожаные ботинки, черную юбку, розовую шапку.

Приметы патрины: рост тоже до 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, темные длинные волосы. Была одета в темно-синий пуховик, кожаные ботинки, черную юбку, синюю шапку.

Приметы женщины: рост до 165 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы. Была в черном пуховике, темно-серой юбке, черные сапоги. Из особых примет — шрам на подбородке.

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