В Днепропетровской области больше недели ищут пропавших без вести женщину и ее двух дочерей

Женщина еще 9 января вместе со своими двумя дочерьми вышла из дома на улице Коцюбинского.
В Каменском Днепропетровской области без вести пропали 41-летняя женщина и две ее 18-летние дочери.
Об этом пишет "Днепр оперативное".
Женщина Маргарита еще 9 января вместе со своими двумя дочкам — Альбиной и Патриной Николаенко — вышла из дома на улице Коцюбинского. С тех пор они не выходят на связь с родными и близкими.
Приметы Альбины: рост около 160—165 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, темные и длинные волосы. Была одета в длинный черный пуховик, кожаные ботинки, черную юбку, розовую шапку.
Приметы патрины: рост тоже до 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, темные длинные волосы. Была одета в темно-синий пуховик, кожаные ботинки, черную юбку, синюю шапку.
Приметы женщины: рост до 165 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы. Была в черном пуховике, темно-серой юбке, черные сапоги. Из особых примет — шрам на подбородке.
Читайте также:
- Под Запорожьем "прокурор" забрал у женщины-свидетеля заначку.
- Побили, отобрали телефон и деньги: на Днепропетровщине двое мужчин и женщина жестоко убили пенсионера.
- Живет в труднодоступных местах: в Чернобыльском заповеднике заметили величественную птицу.