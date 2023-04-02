В Днепропетровской области будут судить злоумышленников, державших переселенцев в трудовом рабстве

В Днепропетровской области пятерых фигурантов подозревают в эксплуатации людей на тяжелых сельскохозяйственных работах. Организатор преступной группировки, 62-летний житель Новомосковского района, привлекал к нарушению закона даже своих родственников. Среди пострадавших есть и переселенцы с временно оккупированных территорий.

Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Также мужчина нанял смотрящего, который контролировал с завербованными людьми и отправлял их на различные сельскохозяйственные работы по указаниям "шефа".

"Злоумышленники удерживали рабочих в бесчеловечных условиях и заставляли работать за бесценок на сельскохозяйственных работах. Средства, полученные за труд наемных работников, распределялись между членами группы, в зависимости от роли каждого участника", — говорится в сообщении.

Пользуясь сложным положением людей, они предлагали им "достойные условия жизни и работы". Таким образом, пострадавшие попадали в трудовое рабство.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 21-летняя злоумышленница продавала женщин в сексуальное рабство за границу. Ее жертвами стали не менее 10 человек.