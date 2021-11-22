Подозреваемых в убийстве задержали.
В Днепропетровской области двое молодых людей ворвались в дом и жестоко убили 40-летнюю женщину. Ее тело у дома нашел 38-летний сожитель.
Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.
По данным следствия, женщину убили ночью 21 ноября, на следующий день правоохранители разыскали подозреваемых. Это – 18-летний и 20-летний мужчины.
Сожитель покойной рассказал, что накануне трагедии между ними и двумя молодыми людьми возле местного магазина произошел конфликт. Он быстро закончился. Однако уже ночью молодые люди ворвались в дом 40-летней женщины, в котором та была одна, и жестоко избили ее. Потерпевшая скончалась.
Злоумышленников задержали. Им инкриминируют п.12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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