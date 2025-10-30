ТСН в социальных сетях

Украина
169
1 мин

В Днепропетровской области есть изменения с отключениями света: какие графики применяются

После атаки РФ на Днепропетровщине была необходимость в экстренных обесточениях, впрочем по состоянию на 8:50 ситуация стабилизировалась.

Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © ТСН

В Днепропетровской области отменены экстренные отключения света . Область переходит к стабилизационным графикам.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Днепропетровщина: по команде Укрэнерго переходим к стабилизационным графикам отключений", - говорится в сообщении.

В случае изменения украинцев оперативно будут информировать в нашем телеграмм-канале.

Как известно, экстренные отключения в области применяются из-за массированной атаки РФ.

Ранее к стабилизационным графикам отключений перешел и Киев. Ответную команду дало «Укрэнерго».

«Киев: по команде Укрэнерго переходим к стабилизационным графикам отключений», — говорится в сообщении.

169
