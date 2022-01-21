В Днепропетровской области хакеры взламывали сайты предприятий и похищали данные пользователей

В Днепропетровской области хакеры взламывали сайты предприятий и похищали данные пользователей

В общей сложности они реализовали учетные записи более чем на 100 тысяч гривен.

В Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность двух мужчин, которые взламывали Интернет-сайты украинских предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

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Как выяснилось, два 26-летних преступника использовали программы, благодаря которым взламывали учетные записи предприятий. После этого создавали из них базы данных и продавали хакерским фирмам. В целом они реализовали учетные записи на более чем 100 тысяч гривен.

В ходе следственных действий у них изъяли и направили на экспертизу компьютерную технику, мобильные телефоны, карты памяти и жесткие диски.

"При осмотре этой техники правоохранители обнаружили вредоносное программное обеспечение и скомпрометированную конфиденциальную информацию — более 50 000 учетных записей, в частности электронных ящиков и паролей к учетным записям торговых, рекламных, медийных ресурсов", — отметили в пресс-службе Киберполиции Украины.

По факту произошедшего копы открыли несколько уголовных производств о несанкционированном вмешательстве в работу компьютерной техники и использовании вредоносных программ.

“Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Организатор преступной схемы взят под стражу”, — подчеркнули в Киберполиции.

Напомним, что в Госспецсвязи был оценен масштаб хакерской атаки на украинские правительственные сайты.

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