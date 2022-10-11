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В Днепропетровской области и возле Запорожья ПВО сбила 5 ракет

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В Днепропетровской области и возле Запорожья ПВО сбила 5 ракет

фото иллюстративное

Российская атака продолжается, жителей области призывают оставаться в укрытиях.

Сегодня, 11 октября, на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздались взрывы. Украинские защитники по состоянию на 11:53 сбили 4 ракеты над областью. Также еще одна ракета была сбита возле Запорожья.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"На данный момент военные из воздушного командования "Схид" уничтожили над областью 4 вражеских ракеты. Оставайтесь в укрытиях. Атака продолжается", — проинформировал Резниченко.

В Запорожье сработала также ПВО.

"Силами ПВО Украины возле Запорожья сбита вражеская ракета. Благодаря бдительности и профессионализму наших воинов спасены человеческие жизни", — отметил Старух.

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Дата публикации
Просмотры
829
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