В Днепропетровской области из окна 1 этажа выпала 12-летняя девочка и умерла

В Днепропетровской области из окна 1 этажа выпала 12-летняя девочка и умерла

По предварительным данным, у ребенка случился сердечный приступ.

В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна и умерла.

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Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Происшествие произошло вчера, 4 августа, около 15:00 на проспекте Юбилейном. Ученицы 6-го класса внезапно стало плохо, из-за чего она выпала из окна первого этажа и умерла.

По предварительной информации, при жизни у девочки были проблемы с сердцем и почками.

На месте происшествия работали полицейские, все детали происшествия выясняются.

Напомним, что во Львове во время вечера бокса оператор выпал за канаты из-за поломки ринга.

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