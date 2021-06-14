В Днепропетровской области из водного канала вытащили утопленника

Тело мужчины находилось в воде на расстоянии одного метра от берега

Недалеко от города Апостолово Днепропетровской области из воды достали тело мужчины. Трагедия произошла 13 июня. Утопленник находился от берега на расстоянии одного метра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.



Так, тело мужчины обнаружили на поверхности воды в канале Днепр — Кривой Рог.



"На месте происшествия спасатели установили, что тело мужчины, возраст которого, предположительно, 50-55 лет, находится в воде на расстоянии одного метра от берега. Сотрудники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента извлекли его и передали сотрудникам полиции", — отметили в ГСЧС области .



На месте работали также судебно-медицинские эксперты. Устанавливаются все детали произошедшего.



Напомним, что во Львовской области в озере утонул 37-летний мужчина. Тело пострадавшего в водоеме увидели местные жители, они самостоятельно вытащили его на берег.

Водолазы Житомирской области вытащили из водоема тело утопленника

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