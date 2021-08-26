В Днепропетровской области конфликт из-за женщины закончился поножовщиной и штурмом квартиры

Полицейские взломали дверь и задержали подозреваемого.
В Марганце из-за ревности между двумя мужчинами возникла драка, во время которой хозяин квартиры нанес три удара ножом другом мужчине.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Полицейские установили, что вечером потерпевший вместе с женой находился в гостях. Во время употребления алкоголя между ним и владельцем квартиры возник конфликт и драка из-за ревности.
Затем хозяин квартиры три раза ударил гостя ножом.
Раненый обратился за медицинской помощью, а нападающий забаррикадировался в доме. Полицейские взломали дверь и задержали подозреваемого.
Напомним, в Днепре на территории дома престарелых в Приднепровске произошла резня. Во время конфликта двое пенсионеров сначала подрались, а потом один из них подрезал другого.