В Днепропетровской области конфликт из-за женщины закончился поножовщиной и штурмом квартиры

В Днепропетровской области конфликт из-за женщины закончился поножовщиной и штурмом квартиры

Полицейские взломали дверь и задержали подозреваемого.

В Марганце из-за ревности между двумя мужчинами возникла драка, во время которой хозяин квартиры нанес три удара ножом другом мужчине.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что вечером потерпевший вместе с женой находился в гостях. Во время употребления алкоголя между ним и владельцем квартиры возник конфликт и драка из-за ревности.

Затем хозяин квартиры три раза ударил гостя ножом.

Раненый обратился за медицинской помощью, а нападающий забаррикадировался в доме. Полицейские взломали дверь и задержали подозреваемого.

Напомним, в Днепре на территории дома престарелых в Приднепровске произошла резня. Во время конфликта двое пенсионеров сначала подрались, а потом один из них подрезал другого.

На столичном Подоле в зале игровых автоматов произошла резня

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