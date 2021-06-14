В Днепропетровской области маленький мальчик проглотил гайку (фото)

Гайка в течение суток вышла самостоятельно.

Гайку проглотил маленький мальчик в Днепропетровской области. Родители четырехлетнего малыша быстро отвезли его в больницу, где обнаружили металлическую деталь после рентгенографии.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Сергей Щудро в Facebook.

По словам врача, во время гастроскопии инородное тело не обнаружили. Металлическую деталь нашли только после рентгенографии.

К счастью, операция не понадобилась. Как выяснилось, в течение суток деталь вышла естественным путем.

"Родители ребенка, четыре года, обратились в больницу, потому что ребенок проглотил инородное тело. Проведено дообследование, рекомендовна гастроскопия. Во время гастроскопии инородное тело не обнаружено, но в течение суток оно получилось самостоятельно", — рассказал специалист.

Сергей Щудро

Напомним, ранее в Днепре в медучреждение поступил 8-летний мальчик с болями в животе. Оказалось, ребенок проглотил монету. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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