В Днепропетровской области маленький мальчик проглотил гайку (фото)

Гайка в течение суток вышла самостоятельно.
Гайку проглотил маленький мальчик в Днепропетровской области. Родители четырехлетнего малыша быстро отвезли его в больницу, где обнаружили металлическую деталь после рентгенографии.
Об этом сообщил врач-эндоскопист Сергей Щудро в Facebook.
По словам врача, во время гастроскопии инородное тело не обнаружили. Металлическую деталь нашли только после рентгенографии.
К счастью, операция не понадобилась. Как выяснилось, в течение суток деталь вышла естественным путем.
"Родители ребенка, четыре года, обратились в больницу, потому что ребенок проглотил инородное тело. Проведено дообследование, рекомендовна гастроскопия. Во время гастроскопии инородное тело не обнаружено, но в течение суток оно получилось самостоятельно", — рассказал специалист.
Напомним, ранее в Днепре в медучреждение поступил 8-летний мальчик с болями в животе. Оказалось, ребенок проглотил монету.