В Днепропетровской области мать снимала порно с 8-летним сыном, а фото и видео продавала

Женщина находится под стражей без права внесения залога.

Жительница Каменского снимала порно с несовершеннолетним сыном и продавала через мессенджеры.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

"Женщина, находясь дома с 8-летним сыном, неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера по отношению к нему. Все, что делала, снимала на мобильный телефон, а затем сбывала фото и видео через разные мессенджеры", — говорится в сообщении.

Кроме того, горе-мать загружала из Интернета детскую порнографию, которую хранила и продавала.

Во время обыска у нее на электронных носителях обнаружили более 500 фото- и видеофайлов, в том числе и при участии ее сына. Женщина находится под стражей без права внесения залога.

Злоумышленницы сообщили о подозрении по фактам совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка и изготовления, хранения, сбыта детской порнографии (ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).

Напомним, в Запорожье мать продала своего ребенка незнакомцу за 600 гривен.

Читайте также: