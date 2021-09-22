В Днепропетровской области медработник торговала фейковыми международными сертификатами о прохождении вакцинации от COVID-19

В Днепропетровской области медработник торговала фейковыми международными сертификатами о прохождении вакцинации от COVID-19

Сейчас правоохранители устанавливают, сколько человек воспользовались услугами мошенников.

В Днепропетровской области медработница вместе со своим напарником изготавливала и выдавала фейковые международные сертификаты вакцинации от COVID-19. Реализовали они их через мессенджеры.

Об этом рассказали в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Как стало известно, схему организовала 44-летняя медработник и ее 27-летний знакомый, который взял на себя роль посредника. Они в мессенджере предлагали людям приобрести международный сертификат вакцинации. Зато клиентам можно было совсем не делать прививки от COVID-19.

1500 гривен стоил сертификат без внесения данных в электронную базу здравоохранения.

6000 гривен стоил сертификат, данные с которого вносились в электронную базу Минздрава.

Правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли и направили на экспертизу мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.

"Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые воспользовались услугами фигурантов. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 362 ("Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах") УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам", — рассказали в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Напомним, что сотрудники киберполиции разоблачили Интернет-сеть, которая публиковала фейковый комромат против политиков, требуя деньги за его снятие.

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