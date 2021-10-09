В Днепропетровской области микроавтобус влетел в уничтоженный огнем грузовик: погиб ребенок (фото)

В Днепропетровской области микроавтобус влетел в уничтоженный огнем грузовик: погиб ребенок (фото)

Тело пассажира, парня 2007 года, зажало в грузовом микроавтобусе.

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Микроавтобус влетел в уничтоженный огнем грузовик: погиб ребенок.

Тело пассажира, парня 2007 года, зажало в грузовом микроавтобусе.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"8 октября в 22:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение от свидетелей происшествия о том, что на 135 километре автодороги "Знаменка-Луганск-Изварино" Днепровского района, произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В изувеченном микроавтобусе вероятно зажат человек.

По вызову сразу направили дежурное отделение восьмой государственной пожарно-спасательной части и подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение грузового микроавтобуса Ford и уничтоженного огнем грузовика МАЗ, стоящего на обочине дороги.

Как оказалось, Ford столкнулся с грузовым транспортным средством, в этот же день пылал.

Тело пассажира микроавтобуса, парня 2007 года рождения, было деблокировано из искореженного автомобиля свидетелями происшествия до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

Водитель 1979 года рождения от госпитализации отказался.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

К оказанию помощи привлечено 9 членов личного состава и 3 единицы техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, мама украинской певицы Камалии Инна Шмаренкова попала в ДТП.

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