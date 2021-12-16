В Днепропетровской области многодетная мать украла продукты в супермаркете: как ее наказал суд

Женщина хотела украсть детские каши и сладости, но за это предстала перед судом.
В Никополе Днепропетровской области многодетная мать украла из супермаркета продуктов на 851 гривну. Впрочем, уйти незамеченной ей не удалось, ее задержала охрана магазина.
За совершенное женщина предстала перед законом. Как говорится в материалах дела, инцидент произошел 30 сентября около 13:00.
Многодетная мать зашла в один из супермаркетов города, где пыталась украсть продукты. Женщина спрятала товары в карманы куртки и в сумку, после чего прошла мимо кассы, не оплатив взятое.
У многодетной женщины охранники магазина обнаружили детские смеси, пюре, овсяную кашу, желе, шоколад, наборы коллекционных карточек и консерву для кошек.
Судья признал женщину виновной в краже и присудил ей наказание – 80 часов общественных работ.
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