В Днепропетровской области мужчина из пистолета стрелял в женщину и ранил собаку

В Днепропетровской области мужчина из пистолета стрелял в женщину и ранил собаку

Местный выстрелил из травматического пистолета в сторону 56-летней женщины, с которой у него возник конфликт.

В Днепропетровской области задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в сторону женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Западная в Синельниково. Там 32-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета в сторону 56-летней женщины. Гражданин попал в собаку, которая находилась на территории частного дома. После чего подозреваемый с места преступления сбежал.

Однако впоследствии местного жителя задержали и вручили ему подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 “Хулиганство” УК Украины.

“Также решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") и ч. 1 ст. 299 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса Украины", — добавили в Нацполиции области.

Напомним, что в России может начаться партизанская война, которая перекроет железнодорожное сообщение с Украиной.

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