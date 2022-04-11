В Днепропетровской области мужчина из пистолета стрелял в женщину и ранил собаку

Местный выстрелил из травматического пистолета в сторону 56-летней женщины, с которой у него возник конфликт.
В Днепропетровской области задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в сторону женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Западная в Синельниково. Там 32-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета в сторону 56-летней женщины. Гражданин попал в собаку, которая находилась на территории частного дома. После чего подозреваемый с места преступления сбежал.
Однако впоследствии местного жителя задержали и вручили ему подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 “Хулиганство” УК Украины.
“Также решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") и ч. 1 ст. 299 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса Украины", — добавили в Нацполиции области.
Напомним, что в России может начаться партизанская война, которая перекроет железнодорожное сообщение с Украиной.
Читайте также:
- Ефросинина о ненависти к россиянам: "Заслуживают перепрошивку мозгов принудительным образом"
- Зеленский рассказал, есть ли у Украины доказательства военных преступлений российских оккупантов
- Агент российских спецслужб: СБУ задержала бывшего сотрудника администрации президента