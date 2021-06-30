В Днепропетровской области мужчина из-за "взрывчатки" на автовокзале проведет в тюрьме два года

Нетрезвый мужчина позвонил в полицию и сообщил о подготовке взрыва.
В Днепропетровской области за решетку отправили мужчину, который сообщил о минировании автовокзала. Никакой бомбы в помещении не было, а за фейковое заявление в полицию гражданина осудили на два года тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.
Как стало известно, еще в августе 2020-го мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в полицию о готовящемся взрыве автовокзала в Пятихатках. На место предполагаемого взрыва сразу направили подразделения экстренных служб. Взрывотехники обследовали территорию, однако никаких опасных для жизни предметов не обнаружили.
Примечательно, что мужчина уже неоднократно был судим, однако по факту чего — правоохранители не уточняют.
"Приговором Днепропетровского районного суда 33-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями") УК Украины. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы", — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что на Днепропетровщине мужчина из-за любимой "заминировал" автовокзал. Таким образом он пытался задержать отправление автобусов, на одном из которых девушка собиралась покинуть город.